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Выборы главы Чувашии назначены на 13 сентября

Глава республики избирается сроком на пять лет

ТАСС, 11 июня. Государственный совет Чувашии в четверг на очередной сессии принял решение о назначении выборов главы республики на 13 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе госсовета.

"Выборы главы региона, высшего должностного лица и главы исполнительной власти Чувашской Республики, состоятся 13 сентября 2020 года, в единый день голосования", - отмечается в сообщении.

Глава республики избирается сроком на пять лет.

На данный момент временно исполняющим обязанности главы республики является Олег Николаев. Он был назначен на этот пост в январе 2020 года после отставки прежнего главы региона Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Николаев будет занимать пост врио главы региона до вступления в должность нового избранного руководителя республики.

Теги
РоссияНиколаев, Олег АлексеевичЧувашия
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