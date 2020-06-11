Песков: усилия по урегулированию в Донбассе направлены на то, чтобы Украина стала единой

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Кремль продолжает считать ситуацию в Донбассе внутриукраинским конфликтом, работа над урегулированием которого имеет цель восстановить единство Украины. Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, поменялась ли позиция Кремля по конфликту в Донбассе.

"Конечно, мы все работаем для того, чтобы Украина стала единой страной, где прекратится этот внутриукраинский конфликт", - сказал представитель Кремля.

На вопрос, в каком качестве Москва рассматривает неконтролируемую Киевом территорию Донбасса, Песков отметил, что "это самопровозглашенные республики, которые заявили о выходе из Украины". Он поправил украинского журналиста, который попробовал трактовать эти слова как утверждение о том, что Донбасс вышел из состава Украины. "Здесь вы меня пытаетесь переврать, будьте внимательны. Мы по-прежнему считаем, что это внутриукраинский конфликт", - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также прокомментировал претензии Киева к тому, что представители Донецкой и Луганской народных республик в контактной группе по урегулированию в Донбассе имеют российские паспорта. "Там допустимо двойное гражданство", - сказал Песков, напомнив, что Россия стала выдавать жителям Донбасса российские паспорта из гуманитарных соображений, "потому что это люди, которые были отторгнуты своим государством".

"В первую очередь, представляя интересы украинского региона и самопровозглашенных республик, они являются гражданами этих самопровозглашенных республик, у них в кармане паспорта ДНР и ЛНР", - заключил представитель Кремля.