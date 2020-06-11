Путин проведет совещание с членами СБ и побеседует с губернатором Пензенской области

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с членами Совета безопасности и несколько международных телефонных разговоров, а также по видеосвязи переговорит с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым.

"У президента сегодня активная телефонная дипломатия: во второй половине дня несколько телефонных разговоров", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, добавив, что "эта неделя вообще достаточно насыщенная по международным телефонным контактам".

По словам представителя Кремля, до телефонных разговоров Путин планирует "провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза". Песков пообещал сообщить о темах, которые будут стоять на повестке дня.

"Также президент сегодня продолжит общение с главами регионов, сегодня будет Белозерцев из Пензенской области в режиме видеоконференции", - отметил пресс-секретарь главы государства.