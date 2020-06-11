Яровая назвала агрессивными и необоснованными предложенные в США санкции против России

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") считает агрессивными и необоснованными идею республиканцев Палаты представителей Конгресса США ввести жесткий пакет антироссийских санкций, направленный в том числе на признание РФ "государством - спонсором терроризма".

"Агрессивные и необоснованные предложения Конгресса США в международной политике очень напоминают преступное поведение полицейского Дерека Шовина (обвиняемый в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда - прим. ТАСС). Если конгрессмены решили соперничать с ним в проявлении неадекватности, то им нужно более внимательно оценить последствия, к которым приводит подобное безумство", - приводит слова Яровой ее пресс-служба в четверг.

Вице-спикер Госдумы также подчеркнула, что Россия всегда боролась с терроризмом и в этом вопросе "будет непримирима, действуя в защиту мира и безопасности". "Предложение нашей страны о создании широкой антитеррористической коалиции США не только всегда игнорировали, но и действовали в нарушение международных норм. А теперь еще и пытаются продолжить откровенное вредительство, делая лживые заявления против России", - отметила Яровая.

Республиканцы предложили в среду ввести против России, Ирана и Китая такие жесткие санкции, которые, по их версии, никогда не предлагались ранее американским законодательным органом. Об этом говорится в 120-страничном докладе "Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам", опубликованном Республиканским исследовательским комитетом, в который входят около 150 конгрессменов. Пакет антироссийских санкций может включать ограничения в отношении российских нефтегазовых проектов и суверенного долга, "подконтрольных России лиц" в других странах и признание РФ "государством - спонсором терроризма". Предложенные в документе инициативы носят рекомендательный характер и не являются внесенным в Конгресс законопроектом.