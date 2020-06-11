Довыборы в заксобрание Пермского края состоятся 13 сентября

ПЕРМЬ, 11 июня. /ТАСС/. Избирательная комиссия Пермского края назначила довыборы в Законодательное собрание региона на Единый день голосования - 13 сентября. В этот день предстоит выбрать депутатов по одномандатным округам №13 и №17, сообщила в четверг пресс-служба краевого избиркома.

В Единый день голосования - 13 сентября - в Пермском крае должны пройти выборы губернатора региона, а также 177 депутатов органов местного самоуправления. Кроме этого, вакантными остаются три мандата депутатов Законодательного собрания Прикамья по 2, 13 и 17 округам.

"Все кампании состоятся в Единый день голосования 13 сентября. Срок выдвижения на дополнительные выборы в Законодательное Собрание, в соответствии с законодательством, длиннее, [чем на выборы губернатора]: он начнется с 16 июня, и продлится месяц - до 16 июля", - сказано в сообщении.

По словам председателя краевой избирательной комиссии Игоря Вагина, до 24 июня также объявят муниципальные выборы, запланированные на 13 сентября. "При этом даты голосования по приостановленным в апреле кампаниям пока не определены; они будут объявлены позже", - отметил он.

Как сообщал ТАСС ранее председатель регионального отделения партии "Единая Россия" Вячеслав Григорьев, на праймериз по округу №13 победил председатель первичной профсоюзной организации "Сильвинит" Павел Кузьмин, по округу №17 - вице-премьер краевого правительства Антон Удальев, сам же Григорьев в марте прошел праймериз по второму округу.