Путин поддержал планы Белозерцева вновь баллотироваться на пост главы Пензенской области

НОВО-ОГАРЕВО, 11 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал планы губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева вновь баллотироваться на выборах главы региона.

"Иван Александрович, конечно, у вас есть право, моральное право, во всяком случае, предъявив результаты работы людям, которые живут в Пензенской области, претендовать на новый срок на избрание в качестве главы Пензенской области", - сказал российский лидер на встрече с губернатором, которая прошла в формате видеоконференции.

При этом президент отметил, что в период электоральной кампании нужно напрямую работать с избирателями, показывать им, что сделано, и в то же время объективно говорить о том, что сделать не удалось. "Ну и в этой связи, конечно нужно показывать и доказывать, что у вас есть все возможности и ясное понимание того, как вы будете двигаться дальше со всей вашей командой", - посоветовал президент, пожелав Белозерцеву успехов.

Состояние экономики Пензенской области

Говоря о результатах работы и общем состоянии экономики региона, Путин заметил, что "проблемы есть", хотя его собеседник "предусмотрительно их все перечислил". "Я обращу внимание на некоторые вещи. Это дефицитное исполнение бюджета - 2,3%. Ничего здесь критичного нет, но вы наверняка это знаете и просил бы вас обратить на это внимание", - указал президент. При этом он заметил, что видит рост доходов консолидированного бюджета. Он призвал сохранить эту тенденцию. Упомянул глава государства и долговую нагрузку Пензенской области. "На что я обратил внимание - на долю коммерческих кредитов, а они свыше 50% (52,1%)", - добавил Путин, напомнив, что еще несколько лет назад власти начали делать все, чтобы избавить региональные бюджеты от столь тяжелого бремени. Он поручил губернатору работать над этим нюансом и нацелить на эту задачу весь региональный финансовый блок.

Путин также обратил внимание на сокращение численности постоянного населения в регионе. "Ясно, что в целом у нас тенденции такие по России есть, но у вас значительно серьезнее обстоит дело, чем в среднем по стране", - сказал он, заметив, что такое положение дел всегда является результатом целого комплекса причин, которые необходимо анализировать. Среди других проблем Путин просил обратить внимание на неразвитость сети автомобильных дорог, высокий износ инфраструктуры ЖКХ, тепловых сетей. "Это то, что вы считаете приоритетом работы, на что нужно обратить внимание. Все равно с неба все это не свалится. Нужно ритмично из года в год на системной основе работать по всем этим направлениям", - рекомендовал российский лидер.

Говоря об успехах Пензенского области, Путин упомянул солидное увеличение сельскохозяйственного производства. По его данным, рост составил 15,2% при среднероссийском уровне 3,8%. К плюсам президент отнес и увеличение объемов строительства, рост инвестиций в основной капитал почти на 20%, а также развитие промпроизводства, которое в Пензенской области развивается темпами в два раза превышающими средние по стране. Уровень безработицы в регионе также оказался ниже среднероссийского показателя.