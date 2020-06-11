{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Заместителем министра просвещения РФ назначили Екатерину Толстикову

Ранее она занимала должность заместителя председателя правительства Республики Дагестан

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Екатерина Толстикова назначена заместителем главы Минпросвещения РФ. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в четверг на сайте министерства.

"Назначить Толстикову Екатерину Андреевну заместителем министра просвещения Российской Федерации", - говорится в документе.

Как сообщается в телеграм-канале "Большая перемена РФ", который ведут представители Минпросвещения, Толстикова с 2012 по 2014 год занимала должность директора департамента управления сетью подведомственных организаций Минобрнауки РФ. С 2014 по 2016 год была заместителем министра образования и науки РФ. 28 февраля 2019 года была назначена заместителем председателя правительства Республики Дагестан.

Теги
Россия
Слуцкий: предложенные республиканцами США санкции не смогут привести к изоляции России
Если инициатива будет реализована на практике, это приведет лишь к дальнейшей деградации российско-американских отношений, отметил депутат
Читать полностью