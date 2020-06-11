Заместителем министра просвещения РФ назначили Екатерину Толстикову

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Екатерина Толстикова назначена заместителем главы Минпросвещения РФ. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в четверг на сайте министерства.

"Назначить Толстикову Екатерину Андреевну заместителем министра просвещения Российской Федерации", - говорится в документе.

Как сообщается в телеграм-канале "Большая перемена РФ", который ведут представители Минпросвещения, Толстикова с 2012 по 2014 год занимала должность директора департамента управления сетью подведомственных организаций Минобрнауки РФ. С 2014 по 2016 год была заместителем министра образования и науки РФ. 28 февраля 2019 года была назначена заместителем председателя правительства Республики Дагестан.