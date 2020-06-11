Слуцкий: предложенные республиканцами США санкции не смогут привести к изоляции России

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Предложенные группой республиканцев Палаты представителей Конгресса США санкции в отношении России, скорее, рассчитаны на внутриполитический эффект, данная инициатива даже в случае реализации не приведет к изоляции РФ, заявил в четверг журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Идея об ужесточении антироссийских санкций, озвученная в докладе рабочей группы Республиканского исследовательского комитета, на мой взгляд, больше рассчитана на внутриполитический эффект. Но если она будет реализована на практике, то приведет лишь к дальнейшей деградации российско-американских отношений. Хотя их кривая и так уже стремительно уходит в отрицательную плоскость", - сказал депутат.

По его словам, создается впечатление, "что доклад был написан людьми, мягко говоря, весьма далекими от реальности". "Чего только стоят предложения о признании России спонсором терроризма? Мы слышим их уже не первый раз. Москва на всех фронтах борется с терроризмом в отличие от США, которые продолжают заигрывания с террористическими бандформированиями в Сирии, называя их умеренной оппозицией", - напомнил парламентарий.

"Уверен, что никакие новые санкции не смогут привести к изоляции России. В мечтательной изоляции от здравого смысла сейчас, наоборот, продолжают пребывать американские политики, все также полагая, что они являются частью исключительной нации", - отметил Слуцкий.

Он констатировал, что "санкционная дубина превратилась в главный инструмент американской внешней политики, но рано или поздно она обернется бумерангом против самого Вашингтона".

Республиканцы предложили в среду ввести против России, Ирана и Китая такие жесткие санкции, которые, по их версии, никогда не предлагались ранее американским законодательным органом. Об этом говорится в 120-страничном докладе "Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам", опубликованном Республиканским исследовательским комитетом, в который входят около 150 конгрессменов-консерваторов. Пакет антироссийских санкций может включать ограничения в отношении российских нефтегазовых проектов и суверенного долга, "подконтрольных России лиц" в других странах и признание РФ "государством - спонсором терроризма". Предложенные в документе инициативы носят рекомендательный характер и не являются внесенным в Конгресс законопроектом.