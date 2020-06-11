Путин: для гостей парада Победы нужно обеспечить полную безопасность в условиях пандемии

НОВО-ОГАРЕВО, 11 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности подготовку к параду Победы 24 июня.

"Начать хотел бы с вопросов подготовки к параду в честь победы в Великой Отечественной войне", - сказал глава государства, открывая совещание в формате видеоконференции. Он напомнил, что ранее велось обсуждение "проведения этого торжественного мероприятия в разных форматах". "[Министр иностранных дел] Сергей Викторович Лавров уже информирует коллег о том, как мы будем работать с нашими иностранными партнерами", - отметил Путин.

Президент также ждет доклада министра обороны Сергея Шойгу о том, "как Министерство обороны, части, которые будут принимать участие в этом торжественном марше, работают, они приступили к подготовке, как идут тренировки к параду Победы".

Путин намерен обсудить на нынешнем совещании и "текущие вопросы, связанные с внутренними и внешними вопросами, как складывается обстановка вокруг" России.

Безопасность иностранных гостей

Безопасность иностранных гостей парада Победы 24 июня в условиях пандемии коронавируса должна быть обеспечена в полном объеме, заявил президент.

Он отметил, что пандемия внесла существенные коррективы в подготовку этого торжественного мероприятия, в том числе в организацию работы с зарубежными коллегами.

"Нам, безусловно, нужно будет обеспечить полную безопасность наших гостей", - сказал Путин.

Сергей Лавров сообщил, в частности, что уже получены подтверждения о приезде на парад от 12 глав государств, в основном из СНГ.

Парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году был перенесен с 9 мая на более поздний срок в связи с эпидемией коронавируса. 26 мая президент России на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы состоится 24 июня. В этот же день в 1945 году состоялся исторический парад победителей.