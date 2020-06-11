Косачев считает, что пандемия мало скажется на сложившейся системе международных отношений

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев полагает, что пандемия коронавируса мало скажется на сложившейся системе международных отношений, в которой есть "бомбы замедленного действия значительно более глубокого залегания". Такое мнение он высказал в четверг в ходе видеоконференции "Кризис мультилатерализма: как COVID-19 меняет представления о мировой системе международных отношений", организованной дискуссионным клубом "Валдай" и Аргентинским советом по международным отношениям.

"Где я эти последствия [пандемии] прогнозирую в наименьшем объеме, так это сфера международных, межгосударственных отношений. С начала пандемии, когда мир только входил в нее, я видел достаточно много прогнозов, что и международная повестка дня поменяется, она никогда не будет такой, какой она была прежде, государства будут вести себя по-другому. Я с самого начала к этому прогнозу относился достаточно скептически, а развитие событий мой скепсис лишь укрепляет", - сказал Косачев.

По его мнению, в международной повестке "заложены бомбы замедленного действия значительно более глубокого залегания". "Такого рода шторма, как пандемия коронавируса, на самом деле, мотивацию многих государств в их поведении на международной арене никоим образом не меняют и не затрагивают", - уверен сенатор.

Он отметил, что человечество всю вторую половину ХХ века и начало ХХI века мечтало о мире равных государств, где у каждого народа есть права на защиту национальных интересов и возможности продвигать в общую повестку дня какие-то собственные вопросы. По словам Косачева, эта мечта была воплощена в уставе ООН. "Пока никто не взялся эту позицию отрицать де-юре, но де-факто она нарушается сплошь и рядом", - констатировал глава международного комитета СФ.

Парламентарий привел в пример доклад группы членов Палаты представителей американского Конгресса от Республиканской партии о том, как должна выглядеть внешняя политика США, где Россия упомянута наряду с Китаем как одна из угроз. "На что я обратил внимание, когда знакомился с текстом доклада, американские конгрессмены обвиняют нашу страну, Китай и, соответственно, Иран, что мы - я цитирую - "намерены подорвать мировой порядок под руководством США". Оказывается, существует мировой порядок под руководством одной отдельно взятой страны - США", - отметил Косачев.

По его мнению, в этом видны все проблемы современного мира, когда с одной стороны звучат декларации о взаимном уважении и отказе от вмешательства во внутренние дела друг друга, но на практике все выглядит совершенно иначе. "Ключевые проблемы современного мира: а - американская заявка на глобальное лидерство и б - поддакивание этой истории со стороны союзников США", - отметил Косачев.