Захарова: свертывание военного присутствия США в Европе снизит напряженность

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Свертывание военного контингента США на территории ФРГ способствовало бы снижению военно-политической напряженности в регионе. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о планах Вашингтона сократить численность американских военнослужащих в Германии.

"Со своей стороны приветствовали бы любые действия Вашингтона по реальному свертыванию своего военного присутствия в Европе. Такие шаги, безусловно, способствовали бы снижению конфронтационного потенциала и военно-политической напряженности в Евро-Атлантическом регионе. Кстати, Москва, напомню, всегда заявляла, что сохранение значительных по численности Вооруженных сил США в Германии после ее объединения в 1990 году является пережитком эпохи холодной войны", - сказала она.