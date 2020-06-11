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Захарова: Россия не допустит экстрадиции задержанного в ФРГ россиянина Казначеева в США

Российского музыканта и диджея арестовали в Берлине по американскому запросу за подозрение в кибермошенничестве

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Россия предпримет решительные шаги, чтобы не допустить экстрадицию в США арестованного в Берлине по американскому запросу за подозрение в кибермошенничестве музыканта и диджея Дениса Казначеева. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы считаем возможную экстрадицию Дениса Казначеева в США недопустимой. Предпримем решительные шаги по воспрепятствованию такому сценарию в случае наличия у германских властей веских оснований предполагать, что данный гражданин был вовлечен в некую деятельность, которая не сочетается или противоречит праву", - сказала она.

"Соответствующие юридические процедуры в его отношении должны проводиться на территории ФРГ, в том числе с подключением российских правоохранительных органов", - добавила дипломат.

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СШАГерманияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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