Захарова: Россия не допустит экстрадиции задержанного в ФРГ россиянина Казначеева в США

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Россия предпримет решительные шаги, чтобы не допустить экстрадицию в США арестованного в Берлине по американскому запросу за подозрение в кибермошенничестве музыканта и диджея Дениса Казначеева. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы считаем возможную экстрадицию Дениса Казначеева в США недопустимой. Предпримем решительные шаги по воспрепятствованию такому сценарию в случае наличия у германских властей веских оснований предполагать, что данный гражданин был вовлечен в некую деятельность, которая не сочетается или противоречит праву", - сказала она.

"Соответствующие юридические процедуры в его отношении должны проводиться на территории ФРГ, в том числе с подключением российских правоохранительных органов", - добавила дипломат.