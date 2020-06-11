Главы МИД РФ и Белоруссии обсудят 19 июня в Минске евразийскую интеграцию

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 июня посетит Белоруссию с рабочим визитом, в рамках которого обсудит с белорусским коллегой Владимиром Макеем евразийскую интеграцию, координацию подходов на международных площадках и борьбу с коронавирусом. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"19 июня министр иностранных дел России в рамках первого зарубежного турне после вынужденной остановки посетит Республику Беларусь с традиционным рабочим визитом по приглашению главы МИД Белоруссии господина Макея, - сказала она. - В ходе переговоров планируется рассмотрение широкого круга вопросов двустороннего сотрудничества, связанных с реализацией программы согласованных действий двух стран в области внешней политики на 2020-2021 годы".

"Особое внимание будет уделено евразийской интеграции и взаимодействию с ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, координации подходов на международных площадках, прежде всего в ООН и ОБСЕ", - добавила дипломат. На повестке дня также основные глобальные и региональные проблемы, вопросы контроля над вооружениями и отношения с ЕС и НАТО.

"Стороны обсудят усилия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Планируется рассмотреть подготовку совместного заседания коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии. Также будет рассмотрен график предстоящих контактов", - заключила Захарова.