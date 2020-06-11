Выборы депутатов Воронежской областной думы пройдут 13 сентября

ВОРОНЕЖ, 11 июня. /ТАСС/. Депутаты Воронежской областной думы назначили дату выборов в региональный парламент седьмого созыва на 13 сентября. Об этом сообщила журналистам пресс-служба облдумы.

"Воронежская областная дума согласовала дату выборов в региональный парламент седьмого созыва. Голосование официально назначено на 13 сентября 2020 года - Единый день голосования по всей стране", - говорится в сообщении.

В 2020 году истекают полномочия Воронежской областной думы шестого созыва, в соответствии со статьей 13 Избирательного кодекса региона, выборы в региональный парламент согласовывают депутаты текущего созыва. Число депутатов Воронежской областной думы в следующем созыве останется неизменным - 56 человек, избранных по смешанной системе: 28 из них изберут по одномандатным избирательным округам в соответствии с утвержденной схемой избирательных округов, и 28 - по региональным партийным спискам.

"Призываю воронежцев ответственно подойти к формированию состава Воронежской областной Думы 7-го созыва. К выбору своих представителей в региональный парламент, которые смогут оперативно включиться в созидательную, системную работу по качественному улучшению жизни граждан, продолжить конструктивное взаимодействие с исполнительной властью, с общественностью и сферой бизнеса. А главное, сделают основным принципом своей работы защиту интересов своих избирателей - жителей Воронежской области, заботу о людях и их благополучии", - цитирует пресс-служба председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова.