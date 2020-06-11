Липецкий облсовет расширил права избирателей на удаленное голосование

ЛИПЕЦК, 11 июня. /ТАСС/. Депутаты липецкого облсовета одобрили в четверг поправки в региональное законодательство о выборах и референдумах, которые, в частности, расширили список избирателей, имеющих право голосовать без посещения избирательных участков - по почте или с приходом членов избиркома на дом. Об этом сообщила пресс-служба областного совета депутатов.

"Заявления о голосовании вне помещения избирательного участка теперь можно будет подать через портал госуслуг. И расширен перечень причин, когда этим можно воспользоваться. Раньше такое допускалось по состоянию здоровья или наличию инвалидности. Сейчас проголосовать дома можно в связи с необходимостью оказания помощи лицам, требующим постоянного ухода (инвалиды, пожилые, маленькие дети)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что и само голосование депутатов за эти поправки, как и вся сессия областного парламента, прошло в заочном режиме из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Законодатели также внесли изменения, позволяющие переносить голосование из-за введения режима ЧС или режима повышенной готовности. В пресс-службе пояснили, что если режим введен в одном муниципалитете, решение о переносе голосования будет принимать областной избирком, если же режим введен в нескольких муниципалитетах или сразу во всем регионе, то решение о переносе будет принимать ЦИК РФ.

Среди других поправок - возможность менять схемы избирательных округов при изменении численности избирателей более чем на 20%. Также кандидаты в местные депутаты избавлены от требования предоставлять первый финансовый отчет. Число недостоверных или недействительных подписей в поддержку кандидата, дающее основание отказать в регистрации, снижено с 10% до 5% в связи с изменениями в федеральном законодательстве. Кроме того, к выдвижению на местных и региональных выборах решено не допускать осужденных за преступления средней тяжести в течение 5 лет после снятия или погашения судимости (ранее ограничения были по тяжким и особо тяжким преступлениям).

"Ситуация с распространением коронавируса отразилась на многих аспектах законотворческого процесса и показала необходимость изменения наших законов, в том числе и выборных. Сегодня мы установили возможность переноса выборов в связи с ЧС и режимом повышенной готовности. Предусмотрены новые формы голосования, без посещения избирательных участков. В случае необходимости в выборах будут шире использоваться цифровые технологии, задействован портал госуслуг", - цитируют в сообщении председателя Липецкого облсовета Павла Путилина.