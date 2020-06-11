Захарова назвала попытку запрета в Латвии георгиевской ленты сведением счетов с Россией

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Россия решительно осуждает попытки латвийских парламентариев законодательно запретить использование георгиевской ленты на публичных мероприятиях в стране. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Латвийские парламентарии продолжают глумиться над святой памятью ветеранов, которые сражались против фашистской угрозы в годы Второй мировой войны. Вдобавок к уже одобренному запрету на ношение символики и военной формы советского периода они приступили к рассмотрению законодательной поправки, запрещающей использование георгиевской ленточки в ходе публичных мероприятий, - сказала она. - Решительно осуждаем избранные латвийскими радикальными политиками преступный путь сведения исторических счетов с Россией, а по сути с исторической памятью целого поколения".

Дипломат призвала обратиться к ветеранам войны с вопросом об истинном значении этого символа. "Спросите у них, не слушайте политиков и комментаторов, просто спросите у них. Они вам расскажут, что стоит за историей георгиевской ленточки, расскажут об ее истинном значении и стоимости, а стоимости у нее нет, потому что она бесценна", - подчеркнула Захарова.

3 июня комиссия латвийского Сейма по правам человека и общественным делам концептуально поддержала введение запрета на использование во время публичных мероприятий георгиевских ленточек. Чтобы эта законодательная инициатива вступила в силу, ее еще в трех чтениях должен принять парламент, а потом утвердить президент республики.

В Латвии ранее уже пытались запретить георгиевские ленточки. В 2015 году группа депутатов подала на рассмотрение в Сейм соответствующий законопроект, который позже был исключен из повестки дня. Авторы документа тогда требовали ограничить, согласно их утверждениям, "символическое присутствие враждебной по отношению к безопасности Латвии тоталитарной идеологии, запретив использование георгиевской ленточки во время публичных развлекательных и праздничных мероприятий". В прошлом году со схожей законодательной инициативой выступило входящее в правящую коалицию национальное объединение "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии".