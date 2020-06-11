Захарова: западной коалиции нужно ответить за свои действия во время кампании в Ираке

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Замалчивание преступлений, совершенных западной коалицией во время кампании в Ираке недопустимо, необходимо привлечь виновных к ответственности. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на недавнее заявление главного военного прокурора Британии о намерении властей Соединенного Королевства "в течение ближайших нескольких недель прекратить уголовное преследование британских военнослужащих за возможные преступления, совершенные за годы военной кампании в Ираке". По ее словам, совершенно непонятно, почему нужно завершить расследования имевших место конкретных эпизодов и фактов.

"Важно не допустить замалчивания преступлений, совершенных западной коалицией в Ираке, и привлечь виновных к ответственности", - подчеркнула Захарова.

"Если на всех парах идут и делаются заявления относительно необходимости расследования причин возникновения пандемии, обвиняются уже государства, называются конкретные имена, все это делается, естественно, на такой политической солидной базе, [то] события в Ираке прошли столько лет назад, столько материалов есть, столько людей погибло, в том числе среди мирных жителей суверенного государства. Не пора ли все-таки кому-то ответить как раз из представителей той самой западной коалиции?" - добавила дипломат.

Захарова также отметила, что "заявление столь высокопоставленного [британского] официального лица отчетливо свидетельствует о стремлении Лондона любой ценой скрыть многочисленные факты недостойного поведения британских военнослужащих в Ираке", а именно 3 500 эпизодов. "Это те самые позорные страницы королевских вооруженных сил, которые навсегда вписаны в историю этого государства", - добавила она.

По словам официального представителя МИД, такое поведение Лондона "требует осуждения со стороны мирового правозащитного сообщества".