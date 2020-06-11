Источник: мэр Магаса написал заявление об увольнении

МАГАС, 11 июня. /ТАСС/. Мэр Магаса Руслан Арсамаков написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил ТАСС источник во властных структурах.

"Арсамаков написал заявление об увольнении по собственному желанию, главой региона оно еще не подписано", - сказал источник.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

27 мая глава администрации Магаса Руслан Арсамаков вместе с водителем попал в дорожно-транспортное происшествие из-за отказа тормозной системы у служебного автомобиля.

Арсамакову 57 лет. Он возглавил город в конце прошлого года.