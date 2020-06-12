Почти 600 тыс. человек записались на онлайн-голосование по конституции за неделю

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Россияне за неделю с момента открытия записи на участие в электронном голосовании по поправке к Конституции РФ на порталах mos.ru и gosuslugi.ru подали почти 600 тыс. заявлений. Об этом сообщил в пятницу в своем Telegram-канале зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Как будет выглядеть бюллетень для голосования по изменениям в Конституции РФ

"На электронное голосование подано 592 тыс. заявлений", - сказал Венедиктов. Он уточнил, что 9 тыс. из них поступили от жителей Нижнего Новгорода, остальные - от москвичей.

4 июня Центризбирком России предоставил возможность Москве и Нижегородской области использовать технологию дистанционного электронного голосования для проведения общероссийского голосования по закону о поправке к конституции.

Как сообщалось на официальном сайте мэра и правительства Москвы, зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету может любой житель Москвы. Для этого надо будет заполнить онлайн-форму, указать фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона и номер СНИЛС. Эта информация будет сопоставлена со сведениями из централизованной базы данных избирателей (государственной автоматизированной системы "Выборы"). В электронном голосовании примут участие только те пользователи, которые успешно прошли проверку.

Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 мск на специально созданном портале. Пользователям необходимо будет авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится в 20:00 мск 30 июня. Получить электронные бюллетени можно будет в этот день до 19:59 мск.

Кроме того, электронный бюллетень ничем не отличается от бумажного аналога. Если участник голосования одобряет поправки в Конституцию РФ, ему необходимо поставить галочку напротив графы "Да". Если он против поправок, нужно выбрать вариант "Нет".