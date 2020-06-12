{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Справедливая Россия" выдвинет на выборы главы Севастополя Александра Романовича

Он является членом президиума центрального совета партии, а также академиком Российской академии естественных наук

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия" поддержит на выборах губернатора Севастополя члена президиума центрального совета (ЦС) партии Александра Романовича, сообщил ТАСС в пятницу руководитель регионального отделения Евгений Дубовик.

"Решение принято - Романович Александр Леонидович", - сказал Дубовик о том, какую кандидатуру поддержало региональное отделение партии для участия в выборах губернатора Севастополя.

На сайте партии уточняется, что Романович родился в 1952 году. Окончил институт Министерства обороны по специальности переводчик-референт, ведет научную деятельность в сфере философии и политических наук, также он - академик Российской академии естественных наук. Являлся депутатом Московской областной Думы, руководителем фракции "Справедливая Россия"; был депутатом Госдумы РФ шестого созыва, заместителем председателя комитета Госдумы по международным делам.

В среду Заксобрание Севастополя назначило выборы губернатора на единый день голосования - 13 сентября. Согласно данным регионального избиркома, баллотироваться на выборах губернатора в Севастополе могут только представители партий. Для участия в выборах они должны, в частности, собрать определенное число подписей депутатов, входящих в советы муниципальных образований.

Теги
РоссияСевастополь
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский вступил в партию "Единая Россия"
Александр Высокинский является главой города с сентября 2018 года, ранее был вице-премьером областного правительства
Читать полностью