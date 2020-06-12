"Справедливая Россия" выдвинет на выборы главы Севастополя Александра Романовича

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия" поддержит на выборах губернатора Севастополя члена президиума центрального совета (ЦС) партии Александра Романовича, сообщил ТАСС в пятницу руководитель регионального отделения Евгений Дубовик.

"Решение принято - Романович Александр Леонидович", - сказал Дубовик о том, какую кандидатуру поддержало региональное отделение партии для участия в выборах губернатора Севастополя.

На сайте партии уточняется, что Романович родился в 1952 году. Окончил институт Министерства обороны по специальности переводчик-референт, ведет научную деятельность в сфере философии и политических наук, также он - академик Российской академии естественных наук. Являлся депутатом Московской областной Думы, руководителем фракции "Справедливая Россия"; был депутатом Госдумы РФ шестого созыва, заместителем председателя комитета Госдумы по международным делам.

В среду Заксобрание Севастополя назначило выборы губернатора на единый день голосования - 13 сентября. Согласно данным регионального избиркома, баллотироваться на выборах губернатора в Севастополе могут только представители партий. Для участия в выборах они должны, в частности, собрать определенное число подписей депутатов, входящих в советы муниципальных образований.