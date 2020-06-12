"Единая Россия" выдвинет врио губернатора Развожаева на выборах главы Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" на выборах губернатора Севастополя выдвинет кандидатуру временно исполняющего обязанности главы города Михаила Развожаева. Соответствующее решение принято в пятницу на конференции регионального отделения партии.

На предварительное голосование решением президиума отделения партии были утверждены два кандидата: врио губернатора, секретарь севастопольского отделения партии Развожаев и член "Единой России", директор школы Ирина Кравец, которая с 2014 до 2019 года была депутатом Заксобрания Севастополя.

"Выдано бюллетеней 40. По результатам подсчета голосования, голоса распределились следующим образом: Кравец Ирина Ивановна, количество голосов - 3, Развожаев Михаил Владимирович - 37", - сказал представитель счетной комиссии. Кандидатура определялась тайным голосованием.

Cекретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил, что выдвижение Развожаева от "Единой России" - это, с одной стороны, определенный кредит доверия, а с другой - оценка того пути, который он прошел на посту руководителя города-героя. "Я в последний раз в городе был девять месяцев назад. Могу сказать, что поразительные изменения с точки зрения городского хозяйства, порядка, чистоты. Я как губернатор (бывших губернаторов не бывает) это вижу сразу", - уточнил Турчак.

Развожаев, обращаясь к участникам конференции, указал, что перед городскими властями "стоят очень серьезные задачи", среди которых формирование кадрового резерва, благоустройство города, обеспечение бюджетников жильем, строительство необходимых городу очистных сооружений и новых больниц и другие. Один из важнейших вопросов - выход из ситуации, связанной с коронавирусом. "Первая ключевая наша задача, которая будет решаться и в ходе предвыборной кампании, - новые меры, новые понятные проекты по выходу из пандемического состояния с контролем за состоянием социальной сферы, параметрами экономики. Чтобы в следующем году мы ни в коем случае не получили бюджетный провал", - подчеркнул он.

Михаил Развожаев был назначен врио губернатора Севастополя в июле 2019 года после отставки прежнего главы региона Дмитрия Овсянникова. Ранее он занимал должность руководителя исполкома ОНФ, до этого был врио главы Хакасии, работал в Министерстве по делам Северного Кавказа.

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