Песков назвал главные качества, которыми должен обладать дипломат

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Любовь к Родине, обширные знания и чувство юмора должны быть в "арсенале" каждого дипломата, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ходе общения представителя Кремля в режиме онлайн с юнармейцами в рамках акции "Виртуальное путешествие "Я люблю Россию!" его спросили, какими тремя самыми важными качествами, по его мнению, обязательно должен обладать дипломат.

"Как бы это пафосно ни звучало, но первое - это любовь к Родине, абсолютная, безусловная любовь к Родине", - сказал Песков. "Второе - это знания, образованность. И третье, с моей точки зрения, - это чувство юмора, без него никуда", - добавил пресс-секретарь президента, начинавший свою карьеру на госслужбе в качестве дипломата.