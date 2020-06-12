Слуцкий назвал новый статус Украины для НАТО очередным "ходом Запада в игре"

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Предоставление Североатлантическим альянсом Украине статуса партнера с расширенными возможностями - не знак скорого вступления Киева в блок, а очередной ход Запада в "геополитической партии", где Украина снова выступает пешкой. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Предоставление Украине статуса партнера расширенных возможностей НАТО - политический шаг, который вовсе не означает скорого вступления Киева в альянс. Скорее, это очередной ход Запада в большой геополитической партии на "великой шахматной доске", где Украина снова пешка", - написал он в пятницу в Twitter.

В пятницу в Брюсселе было распространено заявление официального представителя НАТО Оаны Лунгеску о том, что Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями. Этот статус предоставляет Украине "более широкий доступ к программе альянса по повышению военной совместимости сил, к учениям НАТО, а также расширяет возможности обмена информацией". Между тем, подчеркнули в альянсе, указанный статус " не означает никаких решений по вопросу членства в НАТО".

Украина стала шестой страной - партнером альянса, получившей этот статус наряду с Грузией, Иорданией, Австралией, Финляндией и Швецией.