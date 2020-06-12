Посольство РФ в Латвии подвергло резкой критике ограничение телевещания на русском языке

РИГА, 12 июня. /ТАСС/. Посольство России в Латвии в пятницу подвергло резкой критике утвержденные Сеймом (парламентом) республики законодательные поправки, согласно которым количество телепрограмм на официальных языках ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) в стране будет увеличено, при этом доля вещания на русском языке будет сокращена.

"Сейм Латвии в очередной раз преподнес "подарок" населению страны, ограничив вещание русскоязычных телеканалов, под надуманными предлогами откровенно вмешиваясь в частную жизнь граждан и препятствуя их доступу к альтернативным и объективным источникам информации. Теперь необходимо провести инвентаризацию книг на русском. А далее все знают, что может быть", - указывает диппредставительство на своей странице в Facebook.

Сейм Латвии 11 июня в третьем и окончательном чтении утвердил поправки к закону об электронных СМИ, предусматривающие резкое сокращение трансляции русскоязычных каналов. Эти поправки направил в парламент президент Латвии Эгилс Левитс, чтобы увеличить в основном пакете телеканалов количество передач на официальных языках ЕС и ЕЭЗ. В частности, он предложил расширить требования к ретрансляторам зарубежных телеканалов таким образом, чтобы доля русскоязычного вещания составляла не более 20%. Соответствующие законодательные поправки глава государства мотивировал необходимостью "укрепить информационное пространство Латвии".

Категорически против такого предложения выступило местное общество "За легальное содержание!", объединяющее крупнейших поставщиков телекоммуникационных услуг. Организация считает, что эти законодательные поправки приведут к пиратству. Критике эту инициативу также подвергли партия "Русский союз Латвии" и Латвийский комитет по правам человека.