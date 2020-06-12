Косачев назвал Twitter "политическим фильтром"

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает Twitter "политическим фильтром, формирующим заданным образом сознание пользователей". Таким образом политик прокомментировал информацию о блокировке этой соцсетью более 32 тыс. учетных записей.

"Управляемая из США (Калифорния, Сан-Франциско) социальная сеть Twitter заблокировала 1 152 российские учетные записи "из-за политической пропаганды при поддержке государства". Плюсом еще три десятка тысяч (!) аккаунтов из Китая и Турции, тоже по политическим основаниям", - обратил внимание сенатор в записи на своей странице в Facebook в пятницу.

По его мнению, Twitter - это "не социальная сеть, а политический фильтр, формирующий заданным образом сознание своих пользователей". "Конструкторы Twitter занимаются ровно тем, в чем пытаются обвинять нас", - констатировал Косачев, выразив удивление тем, что беспристрастности Twitter "продолжают верить и что им продолжают пользоваться".

Парламентарий уточнил, что сам отказался от аккаунта в этой соцсети почти три года назад.

Администрация Twitter сообщила в пятницу, что заблокировала более 32 тыс. учетных записей, якобы связанных с пользователями из России, Китая и Турции. Представители Twitter утверждают, что эти аккаунты были связаны с властями указанных стран и задействовались в "информационных операциях". В заявлении говорится, что это нарушает правила соцсети. По версии представителей Twitter, 23 750 из указанных учетных записей связаны с пользователями из Китая, 7 340 - из Турции, 1 152 - из России. Администрация соцсети утверждает, что аккаунты применялись для распространения материалов, которые якобы были выгодны для властей этих стран.