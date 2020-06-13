Лавров: потенциал взаимодействия России и Европы простаивает из-за действий Запада

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Потенциал сотрудничества России и Европы не реализуется из-за действий западных стран, отринувших идеи Шарля де Голля. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в опубликованной в субботу статье для французского журнала The Revue Politique et Parlementaire , посвященной 130-летию со дня рождения бывшего лидера Пятой республики.

"Евро-Атлантика столкнулась с масштабным кризисом доверия. Подлинно единая Европа так и не построена. Масштабный потенциал взаимодействия между Россией и Евросоюзом, по сути, простаивает. Европейский, в том числе французский, бизнес несет потери. Уверен: текущий сценарий далек от того, что имел в виду Шарль де Голль, прекрасно осознававший всю контрпродуктивность и бесперспективность "Европы без России", - отметил министр.

Он обратил внимание на то, что сейчас в западном сообществе преобладает линия, обозначенная теми, кто, "присвоив себе право вершителей судеб человечества, сделал близорукий выбор в пользу натоцентричности, геополитических игр с "нулевой суммой" и логики "ведущий - ведомый". Лавров напомнил о бомбардировках Югославии, расширении НАТО на восток вопреки взятым еще перед советским руководством обязательствам, поддержку рядом европейских стран антиконституционного вооруженного переворота на Украине и последующее введение в отношении России односторонних санкций.

При этом глава МИД РФ отметил, что возможность сформировать архитектуру мира и стабильности на континенте еще сохраняется. "В текущих условиях наиболее эффективный путь решения этой задачи заключается в сложении потенциалов различных интеграционных проектов, которые реализуются на обширных евразийских пространствах - от Лиссабона до Джакарты", - продолжил он, добавив, что именно на это нацелена инициатива президента РФ Владимира Путина по созданию Большого Евразийского партнерства.

Министр указал, что реализация этой идеи уже началась путем сопряжения ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс - один путь". "Думаю, что европейские партнеры только выиграют, если присоединятся к общим усилиям. Такая совместная работа не только позволит повысить конкурентоспособность наших экономик, но и заложит фундамент общеконтинентальной системы равной и неделимой безопасности", - подчеркнул он.

Лавров уверен, что реалии международных отношений таковы, что становление многополярного, более справедливого и демократичного мироустройства неизбежно, поэтому страны должны осознать архаичность философии гегемонизма и доминирования. "Общеевропейский дом нуждается в серьезной реконструкции, если мы хотим, чтобы все его граждане жили в мире и процветании, а их безопасность не зависела от навязываемых из-за океана сомнительных геополитических установок", - заключил глава российского внешнеполитического ведомства.

Российский вклад в укрепление Европы

Россия сделала все, чтобы Европа встала на путь процветания и устойчивого развития, заявил Лавров.

По его словам, де Голль всегда был сторонником выстраивания взаимоуважительных отношений с Москвой. Подтверждение тому - советско-французский Договор о союзе и взаимной помощи, заключенный на 20 лет в декабре 1944 года. "Однако после отставки де Голля в 1946 году и начавшейся холодной войны потенциал соглашения оказался нереализованным, - указал Лавров. - Вернувшись на французскую политическую сцену в 1958 году, генерал продолжил свой курс на продвижение отношений с Советским Союзом. В их поступательном развитии он видел не просто залог благополучия двух народов, но и важнейший фактор в деле снижения международной напряженности, поддержания региональной и глобальной стабильности".

После окончания биполярного противостояния в начале 90-х годов появился исторический шанс на то, чтобы все благородные замыслы де Голля, в том числе об объединении нашего континента во имя "равновесия, прогресса и мира во всем мире", были претворены в жизнь. "Россия, со своей стороны, приложила максимум усилий для того, чтобы Европа, пережившая две мировые, а затем холодную войны, встала, наконец, на путь процветания, взаимовыгодного партнерства, мирного устойчивого развития на благо нынешнего и будущих поколений, - подчеркнул глава МИД РФ. - Москва неизменно выступала за укрепление объединительной роли таких общеевропейских институтов, как, например, ОБСЕ. Именно наша страна предложила заключить Договор о европейской безопасности и приступить к совместной работе по созданию общего пространства мира, стабильности, широкого экономического и гуманитарного сотрудничества от Атлантики до Тихого океана".