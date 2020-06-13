КПРФ выдвинет на выборы губернатора Севастополя депутата заксобрания Кияшко

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Члены КПРФ в Севастополе приняли решение выдвинуть на выборы губернатора города действующего депутата регионального парламента Романа Кияшко, сообщил ТАСС в субботу первый секретарь севастопольского отделения партии Василий Пархоменко.

"На конференции принято решение [выдвигать] Кияшко Романа. Это наиболее опытный, хорошо известный севастопольцам человек, проявивший себя в разных ипостасях: руководителя партии, депутата законодательного собрания", - сказал Пархоменко.

По его словам, отделение рассматривало пять кандидатур. В итоге за Кияшко проголосовали большинство участников конференции.

Заксобрание Севастополя назначило выборы губернатора на единый день голосования - 13 сентября. Согласно данным регионального избиркома, баллотироваться на выборах губернатора в Севастополе могут только представители партий. Для участия в выборах они должны, в частности, собрать определенное число подписей депутатов, входящих в советы муниципальных образований.