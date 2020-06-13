"Единая Россия" выдвинула Александра Цыбульского кандидатом на выборы губернатора Поморья

АРХАНГЕЛЬСК, 13 июня. /ТАСС/. Архангельское региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло врио главы региона Александра Цыбульского кандидатом от партии на выборах губернатора. Об этом сообщил ТАСС в субботу секретарь регионального отделения единороссов Иван Новиков.

"Конференция состоялась. По ее итогам утвержден кандидат - Александр Цыбульский. В соответствии с уставом партии голосование проходило на альтернативной основе, всего было рассмотрено три кандидатуры", - сказал Новиков.

Он уточнил, что, помимо Цыбульского, членами регионального политсовета "Единой России" на конференции были рассмотрены еще две кандидатуры: председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева и депутат Архангельской городской думы Иван Воронцов.

"На основании протокола конференции Александр Витальевич [Цыбульский] в ближайшие дни подаст документы в избирательную комиссию Архангельской области на регистрацию как кандидат. Далее ему будет необходимо пройти муниципальный фильтр в соответствии с законодательством, собрать подписи депутатов", - добавил Новиков.

9 июня Генсовет "Единой России" поддержал выдвижение кандидатуры Цыбульского для участия в выборах губернатора. На заседании президиума Генерального совета Цыбульский назвал главным направлением своей работы в регионе возвращение доверия населения к органам власти. 10 июня Архангельское областное собрание депутатов утвердило дату выборов губернатора региона, они пройдут в единый день голосования, 13 сентября, 2020 года

Александр Цыбульский 2 апреля 2020 был назначен врио главы Архангельской области после отставки предыдущего губернатора Игоря Орлова. До этого Цыбульский возглавлял Ненецкий автономный округ (НАО). 18 мая Цыбульский сообщил, что в случае участия в губернаторских выборах будет представлять "Единую Россию".