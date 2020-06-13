Лавров и Шойгу 14 июня посетят Турцию

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 14 июня посетят Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике. Об этом сообщили в субботу в МИД РФ.

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министры иностранных дел и обороны России Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", - информировали в министерстве.

10 июня президенты России и Турции провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование в Сирии, Ливии, а также восстановление двустороннего взаимодействия на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в мире.