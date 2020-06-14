Врио главы Камчатки подал документы для участия в выборах губернатора

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июня. /ТАСС/. Избирательная комиссия Камчатского края в воскресенье приняла документы врио главы региона Владимира Солодова, необходимые для выдвижения в качестве кандидата на должность губернатора полуострова, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.

"Для меня это очень ответственный шаг. Два месяца назад президент оказал мне высокое доверие и назначил меня на должность врио губернатора Камчатского края. За эти два месяца я очень глубоко и серьезно погрузился в жизнь региона, детально изучил существующие проблемы, разработал конкретный и предметный план развития Камчатского края. Считаю, что главная цель для руководителя региона - чтобы жизнь каждого гражданина на территории Камчатки каждый день становилась лучше. Именно из этого исхожу и буду исходить в своей каждодневной работе", - приводятся в сообщении слова Солодова.

Ранее он сообщал, что намерен идти на выборы не от какой-то партии, а как самовыдвиженец, что стало возможным после принятия в апреле соответствующего закона, расширяющего возможности участия граждан в выборах губернатора Камчатского края. Следующие выборы главы Камчатки пройдут 13 сентября.

Президент Владимир Путин 3 апреля принял отставку Владимира Илюхина с поста губернатора Камчатки и назначил Владимира Солодова врио руководителя региона. Солодов до этого являлся председателем правительства Республики Саха (Якутия).

Владимиру Солодову 37 лет, последние пять лет он работал на Дальнем Востоке. Врио губернатора полуострова прошел обучение на втором потоке так называемой школы губернаторов, которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).