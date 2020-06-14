Посол РФ назвал визит Вучича в Москву продолжением непрерывного диалога Сербии и России

БЕЛГРАД, 14 июня. /ТАСС/. Визит президента Сербии Александара Вучича в Москву 24 июня станет продолжением непрерывного диалога Сербии и России. Об этом заявил в воскресенье в эфире канала Prva посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"Визит президента Вучича в Москву станет продолжением непрерывного диалога Сербии и России. Отношения находятся на достаточно высоком уровне. К сожалению, в экономической сфере был ущерб из-за периода карантина, но в отличие от других стран мы не отменили ни одного направления сотрудничества", - заявил дипломат.

Ранее Вучич назвал "особой честью" приглашение на парад Победы в Москве. Планируется, что в параде примут участие 75 военнослужащих сербской гвардии.

Кроме того, российский посол рассказал о предстоящем 18 июня визите в Белград главы МИД РФ Сергея Лаврова. "Косово и Метохия - важное направление нашего сотрудничества, важное не только в двустороннем, но и в европейском и международном плане. Существует совпадение позиций, и, без сомнения, министр выразит ясно и четко свою поддержку Сербии по вопросу Косова. Мы поддерживаем резолюцию СБ ООН 1244 и считаем, что ее несоблюдение привело к ухудшению ситуации в Косове, мы считаем, что диалог должен вестись в рамках резолюции", - отметил посол.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия и Китай, а также пять государств - членов ЕС.