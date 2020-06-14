Путин пообещал удивить другие страны, когда у них появится гиперзвуковое оружие

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что РФ будет иметь средство борьбы с гиперзвуковым оружием, которое может появиться у других стран.

"Оно [гиперзвуковое оружие] появится [у ведущих военных держав]. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием", - заявил глава государства в интервью Андрею Кондрашову в программе "Вести недели". Его фрагмент опубликован на сайте "Вести.ru" в воскресенье. Интервью Путин дал специально для документального фильма ВГТРК к 30-летию новой России.

"В этом уникальность нашего сегодняшнего положения. Повторяю еще раз: с большой степенью вероятности у нас средства борьбы с гиперзвуковым оружием появятся к тому моменту, когда у ведущих стран мира появится это самое гиперзвуковое оружие", - отметил Путин.

Ранее Путин говорил, что появление у Москвы гиперзвукового оружия сделало бессмысленными огромные траты других стран на сдерживание России. По его словам, РФ впервые в истории опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений, включая гиперзвуковые.

В конце прошлого года в России на дежурство заступил первый ракетный полк, вооруженный ракетным комплексом "Авангард" с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками - оружием, не имеющим аналогов в мире. Также продолжаются испытания других новейших образцов российского вооружения, в том числе гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон" и перспективного российского стратегического ракетного комплекса шахтного базирования "Сармат".