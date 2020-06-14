Глава Костромской области Ситников подал документы на выборы губернатора региона

ТАСС, 14 июня. Действующий глава Костромской области Сергей Ситников подал документы в избирательную комиссию региона о выдвижении кандидатом на выборы губернатора, которые состоятся 13 сентября. Об этом он написал в Instagram.

"Сегодня подал документы в избирательную комиссию Костромской области в качестве кандидата в губернаторы. Надеюсь на вашу поддержку", - написал он.

В избирательной комиссии региона ТАСС информацию подтвердили, отметив, что Ситников стал первым подавшим документы.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал намерение губернатора Костромской области Ситникова вновь пойти на выборы главы региона. Ситников родился в Костроме в 1963 году. В 2008-2012 годы являлся руководителем Роскомнадзора, с 2012 года - губернатор Костромской области (переизбирался в 2015 году). 9 июня президиум генсовета "Единой России" поддержал выдвижение на посты руководителей регионов девяти действующих и врио глав субъектов РФ, в том числе и Ситникова.