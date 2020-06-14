Дату встречи глав МИД и Минобороны России и Турции согласуют дополнительно

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Дата встречи министров иностранных дел России и Турции, намечавшейся на 14 июня, будет согласована дополнительно. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"По поручению президентов России и Турции министерства иностранных дел и обороны двух стран активно работают в поддержку ливийского урегулирования, - указали в МИД РФ. - Эксперты находятся в контакте в интересах скорейшего согласования прекращения огня, а также налаживания межливийского переговорного процесса на политическом и экономическом направлениях под эгидой Организации Объединенных Наций в соответствии с решениями Берлинской международной конференции от 19 января и резолюцией 2510 СБ ООН".

"Работа продолжается. Дата встречи министров иностранных дел и обороны двух стран будет согласована дополнительно", - добавили в МИД РФ.