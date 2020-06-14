{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Дату встречи глав МИД и Минобороны России и Турции согласуют дополнительно

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Дата встречи министров иностранных дел России и Турции, намечавшейся на 14 июня, будет согласована дополнительно. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"По поручению президентов России и Турции министерства иностранных дел и обороны двух стран активно работают в поддержку ливийского урегулирования, - указали в МИД РФ. - Эксперты находятся в контакте в интересах скорейшего согласования прекращения огня, а также налаживания межливийского переговорного процесса на политическом и экономическом направлениях под эгидой Организации Объединенных Наций в соответствии с решениями Берлинской международной конференции от 19 января и резолюцией 2510 СБ ООН".

"Работа продолжается. Дата встречи министров иностранных дел и обороны двух стран будет согласована дополнительно", - добавили в МИД РФ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичШойгу, Сергей КужугетовичТурцияРоссия
Путин рассказал, как принималось решение о взятии аэропорта Слатина в Косово в 1999 году
Президент рассказал, что начальник Генерального штаба Анатолий Квашнин "не рискнул это согласовывать с высшими должностными лицами, в том числе в Минобороны, но это было сделано"
Читать полностью