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Путин: за рубежом многие понимают, что без сильной России мир был бы хуже и опаснее

По словам президента, за рубежом "есть люди, которые хотят, чтобы Россия была сильной и процветающей"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Многие за рубежом понимают, что без сильной и процветающей России мир был бы хуже и опаснее. Такое мнение высказал президент Владимир Путин в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

По его словам, за рубежом "есть люди, которые хотят, чтобы Россия была сильной и процветающей, и хотят, чтобы такой фактор в мире и в мировых делах существовал".

"Они считают, что если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - подчеркнул Путин, выразив уверенность, что "таких людей очень много".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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