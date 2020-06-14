Путин: за рубежом многие понимают, что без сильной России мир был бы хуже и опаснее

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Многие за рубежом понимают, что без сильной и процветающей России мир был бы хуже и опаснее. Такое мнение высказал президент Владимир Путин в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

По его словам, за рубежом "есть люди, которые хотят, чтобы Россия была сильной и процветающей, и хотят, чтобы такой фактор в мире и в мировых делах существовал".

"Они считают, что если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - подчеркнул Путин, выразив уверенность, что "таких людей очень много".