Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти. Об этом глава государства заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого опубликован в Telegram-канале ведущего Владимира Соловьева.

"Что касается этой критики, критики слева, со стороны компартии, она звучит для меня несколько странно", - признался президент. Путин напомнил, что "в ходе голосования в Госдуме в основном фракция КПРФ воздержалась, не призывала голосовать против [поправок в конституцию]".

Он возразил на заявления КПРФ, которая призывает голосовать против поправок в конституцию, говоря о "президентской диктатуре" и "усилении олигархического правления". "Что касается олигархического правления и усиления диктатуры. Наоборот. Ведь президент отдает от себя часть очень существенных полномочий", - подчеркнул Путин. Глава государства пояснил: "Если сегодня, на сегодняшний день президент сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента страны назначает министров фактически, то ситуация меняется кардинально. Теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент, так же, как по министрам, а президент в предложенном варианте конституции не имеет права их отклонить". "Это существенная часть полномочий отдается парламенту", - считает глава государства.

"Да, Совет Федерации не утверждает силовых министров, но все равно президент должен провести консультации. Это значит, что эти люди должны выйти на свет Божий, выступить в Совете Федерации, рассказать о себе, рассказать о том, как они предполагают организовывать свою работу, прийти в Совет Федерации доложить об этой работе", - объяснил Путин предлагаемые поправки.

На его взгляд, "это еще один шаг туда, вперед, к демократизации нашего общества, постепенно, без рывков, но именно в этом направлении".

Россия - многопартийное государство

"Что касается диктатуры, то для наших левых партий, для наших оппонентов из Коммунистической партии, слово "диктатура", видимо, является органичным словом, потому что они всегда выступали за диктатуру пролетариата", - предположил Путин. Он отметил: "На самом деле это и была диктатура одной партии, ее власть, ее монополия была напрямую закреплена в конституции Советского Союза, в конституции 1977 года в статье шестой, где прямо так и сказано, что она [Компартия] является ядром, является главенствующей, направляющей политической силой и так далее". "Там эта диктатура была закреплена. Здесь ничего подобного нет. И даже в действующей конституции 1993 года, которую мы не меняем, а только вносим поправки дополнительные, говорится о том, что Россия - это многопартийное государство", - указал президент.

При этом он подчеркнул, что "все политические силы страны имеют право на свою точку зрения". "Это не минус, а, скорее, плюс, потому что дает возможность еще раз взглянуть на то, что предлагается, а людям - осмысленно принять решение по этому вопросу, согласившись с определенными критическими тезисами либо не согласившись с ними", - полагает глава государства.