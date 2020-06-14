Эксперт полагает, что США решат вопрос о продлении ДСНВ после саммита "пятерки" СБ ООН

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Окончательное решение Вашингтона о судьбе Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) будет принято после того, как пройдет саммит "пятерки" Совета Безопасности ООН. Такое мнение выразил ТАСС заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

По его словам, ближайшие консультации России и США по вопросам стратегической стабильности, которые состоятся 22 июня в Вене, вряд ли прояснят перспективы дальнейшего продления договора. Встреча замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли будет проходить в контексте четко выраженного нежелания Китая присоединяться к российско-американскому соглашению. Белый дом, в свою очередь, не перестает требовать подключения Пекина к переговорам по ДСНВ.

"США, конечно же, в очередной раз будут оказывать на Россию давление с тем, чтобы она сама использовала свои хорошие отношения с Китаем и убедила китайскую сторону присоединиться к этим переговорам. Но Россия в очередной раз заявит о том, что это невозможно, и что она не собирается выполнять американскую работу, самостоятельно убеждая Китай делать то, что Китай делать не хочет", - отметил Суслов.

Таким образом, Москва и Пекин солидарны в том, что в настоящее время формирование трехстороннего режима по ограничению и сокращению ядерных вооружений исключено.

Поиск приемлемых решений

Тем не менее, по мнению эксперта, консультации Рябкова и Биллингсли в Вене могут оказаться плодотворными с точки зрения более глубокого переосмысления архитектуры контроля над вооружениями в условиях нынешних изменений в мире. "Новой системе требуется многосторонний характер. Она не должна быть просто механическим расширением двусторонних российско-американских соглашений. Я думаю, что стороны будут обсуждать возможные контуры новой подобной системы", - пояснил собеседник агентства.

Суслов указал, что самым оптимальным выходом из сложившейся ситуации могло бы стать одновременное продление договора СНВ в нынешнем виде и "начало переговоров уже в этом году о выработке новой архитектуры контроля над вооружениями, которая была бы адаптирована к многосторонней стратегической стабильности". Новый режим должен формироваться при участии всех официальных членов ядерного клуба и не ограничиваться только вопросами стратегического ядерного оружия.

"Либо США соглашаются на продление договора СНВ-3 в нынешнем виде и одновременное начало многосторонних консультаций с участием Франции и Великобритании, как еще двух официальных членов ядерного клуба, о выработке качественно нового многостороннего режима или серии двусторонних режимов по контролю над вооружениями, либо договор СНВ-3 просто истечет, и мы окажемся в ситуации полного политико-правового вакуума", - сказал аналитик.

Решение за лидерами "пятерки" Совбеза ООН

Суслов считает, что Вашингтон будет дожидаться проведения саммита государств - членов Совета Безопасности ООН, прежде чем окончательно определится со своей позицией. Совместное решение о создании новой архитектуры контроля над вооружениями может прозвучать именно на этой встрече, что также позволило бы закрыть вопрос о судьбе ДСНВ.

"Мне кажется, что решение будет принято именно тогда. Опять-таки наиболее оптимальным выходом из ситуации было бы заявление "пятерки" постоянных членов Совбеза о том, что они прямо сейчас начинают консультации по стратегической стабильности и новой архитектуре контроля над вооружениями, и одновременно с этим Россия и США принимают решение о продлении договора СНВ-3 на период этих многосторонних консультаций", - заключил собеседник агентства.

О саммите "пятерки"

23 января на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста президент России Владимир Путин предложил созвать в 2020 году саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН. Как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, у стран "пятерки" есть понимание того, что повестка мероприятия должна охватывать ключевые проблемы современного мира, "прежде всего с точки зрения стратегической стабильности и глобальной безопасности".