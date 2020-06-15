В Еврейской АО семь человек подали документы на участие выборах главы региона

ТАСС, 15 июня. Рабочая группа при избирательной комиссии Еврейской автономной области приняла документы на выдвижение в качестве кандидата на должность губернатора региона от семерых человек. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в областном избиркоме.

Президент РФ Владимир Путин 12 декабря принял отставку Александра Левинталя с поста губернатора Еврейской АО и назначил Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона. Гольдштейн до этого являлся членом Совета Федерации, представителем от правительства ЕАО. Выборы главы региона назначены на 13 сентября.

"На сегодня семь человек подали документы", - сказал представитель избирательной комиссии.

В понедельник документы на выдвижение в качестве кандидата на пост главы подал представитель "Партии прогресса" сотрудник РЖД Владимир Бородин. Также документы подали представитель партии "Патриоты России" из Читы, руководитель юридической фирмы Роман Кузенский и индивидуальный предприниматель от "Демократической партии России" Евгения Пастернак из Самары.

Ранее документы на выдвижение кандидатов на должность главы ЕАО подали врио губернатора региона Гольдштейн, исполнительный директор ООО "ЭкоПроф", член партии "Зеленые" Галина Фидорина, директор ООО Страховая медицинская организация "Восточно-страховой альянс", представитель партии "Родина" Борис Тихонов из Владивостока, пенсионер, представитель "Коммунистической партии социальной справедливости" Александр Крупский.

В избиркоме ЕАО уточнили, что документы от кандидатов будут приниматься до конца июня, регистрация будет проходить по 29 июля.