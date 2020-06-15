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Высылка российских дипломатов из Чехии
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Источник: в МИД России вызвали посла Чехии

Ранее из республики выслали двух сотрудников российского дипломатического представительства
Чрезвычайный и полномочный посол Чешской Республики в России Витезслав Пивонька Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Чрезвычайный и полномочный посол Чешской Республики в России Витезслав Пивонька
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Чешский посол в Москве Витезслав Пивонька вызван в МИД РФ. Об этом сообщил в понедельник ТАСС дипломатический источник.

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Высылка двух российских дипломатов из Чехии. Главное

"В МИД вызван посол Чехии", - сказал собеседник агентства.

5 июня посольство РФ в Праге получило ноту МИД Чехии с уведомлением о высылке из республики двух сотрудников дипломатического представительства. До этого о признании покинувших 7 июня страну дипломатов персонами нон грата заявил на экстренной пресс-конференции премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Он утверждал, что один из сотрудников посольства РФ намеренно направил контрразведке ложную информацию о планируемом нападении на чешских политиков. По мнению премьера, действия этого человека привели к "дальнейшему осложнению чешско-российских отношений".

В МИД РФ заявили, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.

Теги
ЧехияРоссияВысылка российских дипломатов из Чехии
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