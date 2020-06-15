Россияне в Японии смогут проголосовать по поправкам к Конституции РФ на четырех участках

ТОКИО, 15 июня. /ТАСС/. Проживающие в Японии граждане РФ смогут проголосовать по поправкам к Конституции РФ 1 июля на четырех избирательных участках, которые организуют в посольстве в Токио, а также еще в трех генеральных консульствах. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении посольства.

"В целях обеспечения избирательных прав российских граждан, постоянно проживающих или временно находящихся в Японии, 1 июля с 8:00 до 20:00 будут открыты избирательные участки на территории посольства России в Токио, генконсульств в г. Ниигата, г. Осака и г. Саппоро", - отмечается в сообщении диппредставительства, размещенном в Facebook.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту. Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса голосование было перенесено.

После совещания с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок Путин подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.