Захарова отвергла слова Кулебы о никчемности российских паспортов для Донбасса

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российские паспорта дали возможность жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) свободно пересекать границу с Россией и стали ответом на многолетние зверства киевского режима. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На своей странице в Facebook дипломат иронично назвала "интеллектуальной мощью современной украинской элиты" заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что российские паспорта являются "филькиной грамотой". Она также напомнила, что именно так Иван Грозный называл обличительные письма Митрополита Филиппа II, который теперь почитается как святитель Филипп Московский.

"Так что паспорта ДНР и ЛНР не так просты, как кажутся, - подчеркнула Захарова. - Они не только дали возможность их обладателям свободно пересекать границу с Россией в период ограничений, вызванных пандемией, но стали историческим свидетельством ответа жителей Донбасса на многолетние зверства киевского режима".