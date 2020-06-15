Цыбульский подал документы для регистрации на выборах главы Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 15 июня. /ТАСС/. Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский в понедельник подал документы в избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в губернаторы региона.

"Подал документы в избирком для регистрации в качестве кандидата в губернаторы Архангельской области", - сообщил Цыбульский на своей странице в Instagram.

Ранее Архангельское региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло Цыбульского кандидатом от партии на выборах губернатора.

Генсовет "Единой России" 9 июня поддержал выдвижение кандидатуры Цыбульского для участия в выборах. На заседании президиума генерального совета Цыбульский назвал главным направлением своей работы в регионе возвращение доверия населения к органам власти. 10 июня Архангельское областное собрание депутатов утвердило дату выборов губернатора региона, они пройдут в единый день голосования, 13 сентября.

Цыбульский 2 апреля 2020 был назначен врио главы Архангельской области после отставки предыдущего губернатора Игоря Орлова. До этого он возглавлял Ненецкий автономный округ (НАО). 18 мая Цыбульский сообщил, что в случае участия в губернаторских выборах будет представлять "Единую Россию".