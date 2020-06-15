Сенаторы России и Франции обсудят 19 июня совместный доклад об отношениях двух стран

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по международным делам и комиссия Сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам планируют обсудить второй совместный доклад, посвященный двусторонним отношениям, 19 июня. Как сообщил глава комитета СФ Константин Косачев, обсуждение пройдет в формате видеоконференции.

"У нас уже есть договоренность провести совместное заседание комитета Совета Федерации по международным делам и комиссии по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Сената Франции, естественно, в режиме видеоконференции, в эту пятницу, 19 июня", - сказал Косачев на расширенном заседании комитета в понедельник.

Он уточнил, что французские коллеги уже утвердили текст совместного доклада на заседании профильной комиссии, причем сделали это единогласно. Косачев также сказал, что после утверждения окончательного варианта текста, "итоги работы будут доложены председателям верхних палат обоих парламентов". "Дальше спикеры будут определяться со своими действиями в отношении этого доклада на будущее", - сказал он.

По словам парламентария, одна часть доклада подготовлена российскими сенаторами, другая - французскими, но при этом каждая из них дополняется комментариями другой стороны. Как сообщил глава комитета СФ, доклад будет опубликован в качестве официального документа и доступен всем, кто интересуется проблематикой российско-французских отношений.

"В самом докладе есть достаточно много позиций, которые совершенно точно можно считать общими. Есть много идей, которые, возможно, изначально были новыми для одной стороны, но были поддержаны другой стороной, которые позволяют нам двигаться вперед", - отметил Косачев.

Он напомнил, что первый совместный доклад о состоянии двусторонних отношений был подготовлен в 2018 году по инициативе профильных комитетов СФ и Сената, его презентация состоялась в Париже с участием председателя Сената Франции. В том же году парламентарии подписали меморандум о совместной работе комитетов и в его развитие договорились подготовить второй совместный доклад.