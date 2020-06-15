{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Макрон может посетить Россию в ближайшее время

Сроки визита пока не известны

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Россию может состояться в ближайшее время. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко в понедельник в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по международным делам.

"Мы над этим работаем, сроки пока не известны. Тем не менее есть уверенность в том, что этот визит состоится в достаточно короткие сроки", - сказал он.

"Мы отмечаем попытки с французской стороны опереться на славную дату 75-летия Победы во Второй мировой войне", - подчеркнул Грушко.

Теги
РоссияФранцияГрушко, Александр ВикторовичМакрон, Эмманюэль
Высылка российских дипломатов из Чехии
Двух сотрудников посольства Чехии в Москве объявили персонами нон грата
Они должны покинуть Россию до конца дня 17 июня
Читать полностью