Двух сотрудников посольства Чехии в Москве объявили персонами нон грата

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Два сотрудника посольства Чехии в Москве в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов объявлены персонами нон грата, они должны покинуть Россию до конца дня 17 июня. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ по итогам встречи с послом Чехии.

"Руководствуясь принципом взаимности, а также статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, персонами нон грата объявлены два сотрудника посольства Чехии в Москве, - информировали в министерстве. - Им предписано вместе с членами семей покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 17 июня".