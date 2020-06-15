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Высылка российских дипломатов из Чехии
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Двух сотрудников посольства Чехии в Москве объявили персонами нон грата

Они должны покинуть Россию до конца дня 17 июня
Здание МИД РФ Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Здание МИД РФ
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Два сотрудника посольства Чехии в Москве в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов объявлены персонами нон грата, они должны покинуть Россию до конца дня 17 июня. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ по итогам встречи с послом Чехии.

"Руководствуясь принципом взаимности, а также статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, персонами нон грата объявлены два сотрудника посольства Чехии в Москве, - информировали в министерстве. - Им предписано вместе с членами семей покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 17 июня". 

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ЧехияРоссияВысылка российских дипломатов из Чехии
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