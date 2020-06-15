Володин сообщил, что следующее заседание ПА ОДКБ пройдет в России

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Следующее, тринадцатое пленарное заседание Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности планируется провести в России в конце 2020 года. Об этом сообщил председатель ПА ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета ассамблеи, которое прошло в понедельник в дистанционном формате.

"Предлагается провести в четвертом квартале 2020 года Совет и пленарное заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ в России", - приводит его слова пресс-служба Госдумы. Двенадцатое пленарное заседание состоялось в ноябре прошлого года в Ереване.

На Совете Володин также обратил внимание на необходимость усилить потенциал ОДКБ для реагирования на вызовы, подобные пандемии коронавируса, которая повлияла на население и экономику каждой страны. По словам политика, пандемия стала "серьезной проверкой эффективности международных институтов и организаций".

Володин также заявил, что принятие модельных актов для гармонизации законодательства стран - участниц организации должно быть ускорено. "В рамках программы по гармонизации и сближению законодательства принят 31 модельный акт из 43. Работу необходимо ускорить, чтобы вынести оставшиеся 12 модельных актов на рассмотрение в осеннюю сессию и выполнить намеченное на 2016-2020 годы", - обратился он к коллегам.

Совет ПА ОДКБ организует деятельность ассамблеи и состоит из руководителей парламентов (палат парламентов) Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. В настоящее время в ПА ОДКБ председательствует спикер Госдумы.