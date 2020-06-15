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Высылка российских дипломатов из Чехии

Песков: Россия не будет закрывать глаза на недружественные проявления со стороны Чехии

При этом пресс-секретарь президента отметил, что Москва настроена на налаживание отношений с Прагой

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Москва настроена на налаживание отношений с Прагой, но не будет терпима к недружественным проявлениям, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Последние месяцы привнесли определенные раздражители в наши [российско-чешские] отношения, мы сожалеем в этой связи", - сказал представитель Кремля. При этом он подчеркнул: "Разумеется, мы не можем оставаться индифферентными и терпимыми к недружественным проявлениям со стороны Праги, и каждый раз мы будем отвечать адекватно". "Если говорить в целом, то, конечно, мы сохраняем нашу заинтересованность в дальнейшем налаживании и поддержании добрых, партнерских и взаимовыгодных отношений с Чешской Республикой, это важно, и этот принцип распространяется в отношении всех европейских государств", - отметил Песков. "Будучи заинтересованными в добрых отношениях со всеми странами, в том числе и с Чехией, мы никогда не будем закрывать глаза на недружественные проявления", - предупредил он.

Теги
ЧехияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВысылка российских дипломатов из Чехии
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