Песков: Россия не будет закрывать глаза на недружественные проявления со стороны Чехии

"Последние месяцы привнесли определенные раздражители в наши [российско-чешские] отношения, мы сожалеем в этой связи", - сказал представитель Кремля. При этом он подчеркнул: "Разумеется, мы не можем оставаться индифферентными и терпимыми к недружественным проявлениям со стороны Праги, и каждый раз мы будем отвечать адекватно". "Если говорить в целом, то, конечно, мы сохраняем нашу заинтересованность в дальнейшем налаживании и поддержании добрых, партнерских и взаимовыгодных отношений с Чешской Республикой, это важно, и этот принцип распространяется в отношении всех европейских государств", - отметил Песков. "Будучи заинтересованными в добрых отношениях со всеми странами, в том числе и с Чехией, мы никогда не будем закрывать глаза на недружественные проявления", - предупредил он.