Путин осведомлен о ситуации с памятником Коневу в Праге

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации с памятником маршалу Ивану Коневу в Праге. Представитель Кремля также выразил сожаление, что чешская сторона пока не приняла ни один из предложенных вариантов разрешения ситуации.

"Президент, безусловно, осведомлен об этой ситуации с памятником Коневу. Отношение президента к подобным проявлениям всем хорошо известно, но конечно же лично не может заниматься этой темой", - сказал Песков.

Он добавил, что "различные варианты предлагались нашим чешским визави". "К сожалению, пока ни один из этих вариантов не был встречен с пониманием", - отметил представитель Кремля.

Памятник маршалу Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию со стороны президента Чехии Милоша Земана, был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Его планируют передать в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".