Кремль не комментирует ситуацию вокруг переноса переговоров глав МИД России и Турции

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Кремль не комментирует ситуацию вокруг переноса российско-турецких консультаций на уровне глав внешнеполитических и оборонных ведомств.

"Неправильно мне сейчас комментировать как-то встречи - состоявшиеся и не состоявшиеся - министров иностранных дел", - сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что это прерогатива официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

13 июня в МИД РФ сообщали, что министры иностранных дел и обороны России - Сергей Лавров и Сергей Шойгу - отправятся 14 июня в Турцию для проведения межведомственных консультаций по региональной проблематике. 14 июня в российском внешнеполитическом ведомстве указали, что дата встречи будет согласована дополнительно.