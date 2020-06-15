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Кремль не комментирует ситуацию вокруг переноса переговоров глав МИД России и Турции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметив, что это прерогатива официального представителя МИД Марии Захаровой

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Кремль не комментирует ситуацию вокруг переноса российско-турецких консультаций на уровне глав внешнеполитических и оборонных ведомств.

"Неправильно мне сейчас комментировать как-то встречи - состоявшиеся и не состоявшиеся - министров иностранных дел", - сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что это прерогатива официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

13 июня в МИД РФ сообщали, что министры иностранных дел и обороны России - Сергей Лавров и Сергей Шойгу - отправятся 14 июня в Турцию для проведения межведомственных консультаций по региональной проблематике. 14 июня в российском внешнеполитическом ведомстве указали, что дата встречи будет согласована дополнительно.

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ТурцияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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