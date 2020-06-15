ЦИК за 10 дней принял почти 550 тыс. заявок на участие в онлайн-голосовании по конституции

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России с 5 июня приняла почти 550 тыс. заявлений от граждан о желании проголосовать по поправкам к конституции с помощью дистанционного электронного голосования.

Согласно информации, размещенной на сайте ЦИК в понедельник, по состоянию на 9:00 мск всего было принято 548 690 заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании, из которых 525 661 поступило от жителей Москвы, еще 23 029 - от жителей Нижегородской области.

Кроме того, ЦИК принял 720 495 заявлений от граждан, которые хотят проголосовать не по месту регистрации, а на более удобном для них участке для голосования в рамках механизма "Мобильный избиратель". В частности, больше всего таких заявок пришло по Москве (176 668), Санкт-Петербургу (96 643), Московской области (62 310), Краснодарскому краю (24 943) и Свердловской области (16 939).

Прием заявлений о желании проголосовать по месту нахождения продлится до 21 июня. Прикрепиться к участку для голосования можно в любом территориальном избиркоме, МФЦ или на едином портале госуслуг. С 16 до 21 июня сделать это можно и в любой участковой избирательной комиссии.

В свою очередь жители Москвы и Нижегородской области до 21 июня могут подать заявление о желании проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования. Для этого им необходимо иметь подтвержденную запись на портале госуслуг или на официальном сайте мэра и правительства столицы. Дистанционное электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.

Поправки в конституцию

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.